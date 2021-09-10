Фигурный сезон начался юниорскими Гран-при, где успели схлестнуться фигуристки Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко (пока счет 1:0 в пользу Плющенко), но самая жара впереди. 11-12 сентября в Челябинске состоятся контрольные прокаты основной команды.

Если кто-то решил подключиться к просмотру фигурного катания перед олимпийским сезоном, чтобы к Играм уж точно пополнить ряды экспертов – пора узнать, что такое контрольные прокаты.

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Контрольные прокаты (иногда их называют открытыми прокатами, так как на арену пускают зрителей) – традиционная история для русской фигурки. Их устраивают каждый год в начале сентября, чтобы специалисты из федерации и болельщики (но в первую очередь все-таки специалисты из федерации) могли оценить новые программы фигуристов перед стартом соревновательного сезона.

Кто-то показывает полностью готовые программы в уже пошитых костюмах, некоторые накатывают макеты и выступают в разминочной форме. Это не порицается, но когда фигурка стала воистину национальным спортом, всегда приветствуются полностью готовые программы. Прокаты не оцениваются (во всяком случае, баллы не показывают зрителям), но фигуристы и тренеры получают рекомендации – по хореографии, элементам и их расстановке. Могут даже забраковать программу – особенно сильны ставки в олимпийский сезон.

Этери Тутберидзе Фото: Imago

В 2021-м контрольные прокаты – важнейший культурно-спортивный ивент (русская фигурка – это давно больше, чем просто спорт), который неофициально и считается открытием большого сезона. Сразу важное уточнение – ни Загитовой, ни Медведевой в Челябинске не будет, хотя год назад в Москве Евгения еще пыталась остаться в обойме сборной, тренируясь с Брайаном Орсером по скайпу.

Противостояния Тутберидзе и Плющенко не будет

Главная дуэль предолимпийского сезона обнулилась, когда в мае Плющенко и Александра Трусова объявили о расторжении контракта и возвращении фигуристки в «Хрустальный». Евгений сделал шаг назад и выбор в пользу спортсменки, а не себя самого как тренера: у Тутберидзе Трусова имеет гораздо больше шансов отобраться на Олимпиаду. Не потому, что Плющенко – плохой коуч, а потому что работа системы заточена на Этери. Двукратный олимпийский чемпион поставил на следующий цикл и сосредоточился на работе с юниорками.

Противостояние стало локальным и перенеслось в группу Тутберидзе: помимо Трусовой на контрольных прокатах выступят Анна Щербакова, Алена Косторная, а также переходящие во взрослые Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева. Между ними в декабре и завяжется основная борьба за три олимпийские путевки – если только Елизавета Туктамышева из группы Алексея Мишина не сотворит очередное чудо и не отберется на Игры с третьей попытки.

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

Будет ли битва контента?

На Олимпиаде в Пхёнчхане-2018 элементом ультра-си считался риттбергерный каскад Загитовой, а главной фишкой – все прыжки во второй половине программы. За 5 лет женское фигурное катание ощутимо шагнуло вперед с технической точки зрения: Трусова и Щербакова запрыгали на взрослых соревнованиях четверные, Валиева на внутренних стартах уверенно добавляла к ним триксель. Казалось бы, на Олимпиаде-2022 решит контент, но вайбы второй половины прошлого сезона намекают, что не совсем.

Тутберидзе показала, что ставит не только на квады и триксели – мемом сезона отчасти стали вращения. То есть, можно прыгнуть четыре четверных, но проиграть уровнем вращений. Это если вкратце – на самом деле все более кулуарно. И не исключен вариант, что для подстраховки квадисток и трикселисток на Олимпиаду отправится девушка с упрощенным, но стабильным контентом. Такая в команде есть – это Дарья Усачева.

Этери Тутберидзе и Дарья Усачева Фото: Getty Images

Перезагрузятся ли Трусова и Косторная?

Возвращение Александры и Алены от Плющенко к Тутберидзе – одна из главных интриг сезона. Для Трусовой мало что поменялось – у Плющенко она ни в коем случае не регрессировала, а в «Хрустальный» вернулась, скорее, из-за тренерского статуса и влияния Этери. Косторную же вояж к Евгению изменил в худшую сторону – к тому же трансфер пришелся как раз на пубертатный период. Фигуристка потеряла коронный тройной аксель и проиграла путевку на ЧМ Лизе Туктамышевой.

Тутберидзе взяла Алену на испытательный срок с условием, что она вернет аксель – и, кажется, успешной зачли попытку на шоу вне проката. Как поживает главный элемент Косторной – обязательно увидим в выходные. У чемпионки Европы 2020 года есть только два варианта: откатиться к версии-2020 или не претендовать на Игры.

Эксперимент Тутберидзе в парах – уже сейчас?

А когда же еще? Евгения Тарасова и Владимир Морозов готовились к сезону с Тутберидзе, и это вызов как для тренера, так и для пары. Спортсмены уже выиграли прикидочный турнир в США (правда, не без помарок), но к контрольным прокатам успели сменить программу – штабу что-то не понравилась или же появилась более удачная идея. Вместо «Лунного света» Дебюсси взяли саундтрек из фильма «МЫ. Верим в любовь».

«Любая программа должна подчеркивать сильные стороны спортсмена, а с композицией Дебюсси «Лунный свет», как нам показалось, мы немножко не угадали. Потому что ребятам важна скорость и мощь катания, а под камерную музыку Дебюсси их сильные стороны было сложно подчеркнуть.

Владимир Морозов, Евгения Тарасова, Максим Траньков Фото: Getty Images

Решение коллегиальное, мы все вместе его приняли – у нас была заготовка, потому что изначально, когда ребята приходили, у Дани Глейхенгауза были идеи для постановок. Теперь мы просто согласились с его идеей и он доработал короткую программу как хотел, как задумывал», – объяснил Максим Траньков, продолжающий курировать пару.

В соперниках у Тарасовой и Морозова – петербургские пары Тамары Москвиной: чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и действующий чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Консервативный штаб поставил программы под классическую музыку. Тутберидзе против Москвиной – вот главная тренерская дуэль во взрослой сборной на олимпийский сезон.

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