Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная восстановила тройной аксель перед контрольными прокатами сборной России.
18-летняя фигуристка исполнила элемент ультра-си на пятничной тренировке в Челябинске. В сезоне-2020/21 она тренировалась у Евгения Плющенко и ни разу не сделала тройной аксель, но его восстановление стало одним из условий возвращения к Этери Тутберидзе.
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- В 2020 году Косторная выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы, в сезоне-2020/21 пропустила чемпионат России и не отобралась на главные старты.
- Алене принадлежат мировые рекорды в короткой программе и по сумме короткой и произвольной.
Фигурное катание
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