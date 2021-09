Всем привет! Сегодня наблюдаем за женским фигурным катанием. Контрольные прокаты в Челябинске стартовали, и нас ждет короткая программа у женщин. Посмотрим, чем смогут удивить фигуристки в самом начале олимпийского сезона. Присоединяйся и наслаждайся самым красивым видом спорта вместе с Eurosport.ru!

Свежие посты будут сверху, обновляй страницу чаще!

16:53. Зал стоя приветствует Елизавету Туктамышеву. Очень хорошо исполнила свою программу. Просто браво!

16:52. Какое же приятное, зрелое катание демонстрирует Лиза.

16:51. Елизавету Туктамышеву приветствует зал!

16:47. На разминке тройной аксель смотрелся лучше. Немного перекрутила. Этери Тутберидзе не совсем довольна прокатом.

Александра Трусова Фото: Getty Images

16:46. Саша катается под музыку из фильма «Фрида». Сегодня в программах много восточных мотивов.

16:45. Александра Трусова готовится к выступлению. Она уже на льду.

16:43. Хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с Этери Тутберидзе, оценил потенциал Алены Косторной.

Косторная – очень талантливая. Возможно, одна из самых талантливых фигуристок, но ее характер очень сильно мешает достичь того, чего она могла бы. Здесь нет того, что она не могла бы прыгать четверные. По телу – могла бы. По голове – нет. То же самое с тройным акселем. Она его не по телу отпустила, а по голове. Сейчас она его восстановила, но он не настолько стабилен, насколько должен быть.

16:41. А следом чистый каскад от Косторной. Складывается ощущение, что немного не попадает в музыку спортсменка.

16:40. Вот и первая серьезная ошибка от Алены сегодня. Падение на прыжке.

16:38. Алена Косторная появляется на льду.

16:35. Это было загадочно, музыкально, эстетично. Вау! Пока без ультра-си – четверные в короткой не исполняют, а тройной аксель Щербакова сейчас не делает. Но есть чистые двойной аксель, тройной флип и тройной лутц. Неплохо!

Анна Щербакова Фото: Getty Images

16:32. Начинаем с Анны Щербаковой. Девушка уже на льду и готова продемонстрировать свою короткую программу.

16:28. Разминаются фигуристки. Отрабатывают прыжки, пока все чисто. Трусова прыгнула аксель в три с половиной оборота, не моргнув глазом.

16:25. А вот и вторая разминка. Нас ждут просто огненные прокаты.

16:23. Классика просто создана для фигурного катания. Как же идет Ксении ее программа под Чайковского. Чисто исполнены прыжковые элементы, очень музыкальная фигуристка Синицына.

16:21. Ксения Синицына выступает последней в этой разминке.

16:19. Однако сыровата программа у Софьи.

16:18. Софья Самодурова зажгла со своей короткой программой под Дуа Липу. Интересное, энергичное катание.

16:15. А теперь следим за Софьей Самодуровой!

16:12. «Мне никогда не будет достаточно», – слова из песни, которые точно характеризуют Дарью. Обошлось без падений, откатала относительно чисто.

16:10. С большим наслаждением катается Дарья. Нравится программа девушке, и это видно.

16:08. Следующая фигуристка на льду. Зал приветствует Дарью Усачеву!

16:05. Пластичное, гибкое, воздушное катание от Елизаветы. К тому же – чисто.

Елизавета Нугуманова Фото: Getty Images

16:03. А теперь Елизавета Нугуманова с программой из балета «Летучая мышь»!

16:02. Майя Хромых довольна программой. В самом начале программы стоит аксель в два с половиной оборота. Заявочка на 3?

16:00. Очень стильное катание демонстрирует Майя. Музыка действительно подходит девушке.

15:59. Майя Хромых появляется на льду. Она сохранила прошлогоднюю короткую – I’ll Take Care of You в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы. Произвольная поставлена на танго Роксан с женским вокалом из «Мулен Руж».

15:52. Девушки вышли на разминку. Начинаем буквально через пару минут!

Первая разминка

1. Майя Хромых

2. Елизавета Нугуманова

3. Дарья Усачева

4. Софья Самодурова

5. Ксения Синицына

Вторая разминка



6. Анна Щербакова

7. Алена Косторная

8. Александра Трусова

9. Елизавета Туктамышева

