Олимпийский сезон представляет колоссальные требования фигуристкам. Если еще вчера на элементы повышенной сложности весь мир смотрел с замиранием сердца, то сегодня ультра-си уже никого не удивишь.

В Челябинске прошли контрольные прокаты фигуристок. Девушки показали короткие программы. На аксель в три с половиной оборота решились далеко не все.

Алена Косторная первой из участниц пошла на тройной аксель. Однако чисто исполнить его у фигуристки не получилось. Глейхенгауз говорит, что проблема не в физической подготовке, а в голове. Алене явно не хватает стабильности.

Фигурное катание 🔴 ТЩК и ультра-си на контрольных прокатах в Челябинске 3 ЧАСА НАЗАД

Александра Трусова на тренировке дважды подряд чисто прыгнула тройной аксель. А вот на выступлении перекрутила прыжок и обидно упала при исполнении элемента. «Четверной не надо, надо тройной аксель», – сказала Этери Тутберидзе Трусовой после проката.

У Елизаветы Туктамышевой с акселем в три с половиной оборота точно все в порядке. Как и со всей программой в целом. Уверенное исполнение и очень эстетичное катание. Похоже, Елизавета на полном серьезе будет претендовать на место в олимпийской сборной.

Камила Валиева, вышедшая на взрослый уровень, тоже умеет правильно использовать тройной аксель. Элемент был выполнен чисто и легко. В свой первый взрослый сезон Валиева входит красиво и зрелищно.

Произвольную программу девушки покажут 12 сентября в 16:15 по мск.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

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