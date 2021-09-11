11-12 сентября в Челябинске фигуристы проводят контрольные прокаты. В субботу девушки представили короткие программы. Бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова лихо замахнулась на тройной аксель, но упала, остальные элементы откатав чисто.
Разговор Александры с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом после выступления попал в эфир Первого канала.
Фигурное катание
Медведева выше Загитовой в обновленном рейтинге ISU
– Нам не надо четверной аксель – это тройной аксель, – сказала Этери ученице.
– Надо сделать так, чтобы она уставала до проката, – предложил Глейхенгауз.
– Минус короткой программы, да? – улыбнулась Трусова.
- Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверных тулупа, лутца и флипа.
- В минувшее межсезонье Александра вернулась от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.
Трусова, Косторная, Валиева – кто еще пошел на аксель в три с половиной оборота на контрольных прокатах в Челябинске
Фигурное катание
ФФККР подтвердила, что Трусова вернулась к Тутберидзе
Фигурное катание
«Массовый психоз». Тарасова и другие эксперты – о Трусовой