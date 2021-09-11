11-12 сентября в Челябинске фигуристы проводят контрольные прокаты. В субботу девушки представили короткие программы. Бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова лихо замахнулась на тройной аксель, но упала, остальные элементы откатав чисто.

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Разговор Александры с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом после выступления попал в эфир Первого канала.

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– Нам не надо четверной аксель – это тройной аксель, – сказала Этери ученице.

– Надо сделать так, чтобы она уставала до проката, – предложил Глейхенгауз.

– Минус короткой программы, да? – улыбнулась Трусова.

Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверных тулупа, лутца и флипа.

В минувшее межсезонье Александра вернулась от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

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