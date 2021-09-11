Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная заявила, что тренировки под руководством Евгения Плющенко изменили ее, но дисциплины не прибавили.

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«Полгода меня изменили где-то сильно, но дисциплины это не прибавило мне. Я стараюсь соответствовать образу взрослого спортсмена. Иногда [меня] могут одернуть, сказать – повнимательнее, подбодрить могут, подбодрить разными методами и словами. Это мне очень помогает», – приводит слова Косторной по поводу перехода от Тутберидзе к Плющенко «Р-Спорт»

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На контрольных прокатах Косторная показала короткую программу нового сезона, но ее коронный тройной аксель не удался.

Алена перешла к Плющенко в 2020 году, но вскоре вернулась обратно к Тутберидзе.

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