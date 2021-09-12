Приветствую всех любителей фигурного катания! Продолжаем наблюдать за девушками. На контрольных прокатах в Челябинске они продемонстрируют произвольные программы. Посмотрим, чем смогут удивить фигуристки. Сегодня кроме тройных акселей ждем россыпь четверных прыжков. Присоединяйся и наслаждайся самым красивым видом спорта вместе с Eurosport.ru!
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16:23 А на льду Дарья Усачева.
Фигурное катание
Косторная: «Полгода у Плющенко дисциплины мне не прибавили»
16:20 Утром были прогоны программ. Что ждать от участниц? Майя Хромых чисто прыгнула каскад четверной тулуп – тройной тулуп, затем упала на четверном сальхове, Алене Косторной удался тройной аксель, Елизавете Туктамышевой – два, сольно и в каскаде. Анна Щербакова на четверные не заходила. Александра Трусова чисто исполнила четверной флип и четверной тулуп.
16:17 Девушки из первой разминки появились на льду. Скоро начинаем!
Первая разминка:
1. Дарья Усачева
2. Ксения Синицына
3. Елизавета Нугуманова
4. Софья Самодурова
5. Майя Хромых
Вторая разминка:
6. Алена Косторная
7. Анна Щербакова
8. Елизавета Туктамышева
9. Камила Валиева
10. Александра Трусова
Фигурное катание
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Фигурное катание
Трусова, Косторная – кто еще и как прыгнул тройной аксель в Челябинске