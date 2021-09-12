Приветствую всех любителей фигурного катания! Продолжаем наблюдать за девушками. На контрольных прокатах в Челябинске они продемонстрируют произвольные программы. Посмотрим, чем смогут удивить фигуристки. Сегодня кроме тройных акселей ждем россыпь четверных прыжков. Присоединяйся и наслаждайся самым красивым видом спорта вместе с Eurosport.ru!

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16:23 А на льду Дарья Усачева.

Фигурное катание Косторная: «Полгода у Плющенко дисциплины мне не прибавили» 20 ЧАСОВ НАЗАД

16:20 Утром были прогоны программ. Что ждать от участниц? Майя Хромых чисто прыгнула каскад четверной тулуп – тройной тулуп, затем упала на четверном сальхове, Алене Косторной удался тройной аксель, Елизавете Туктамышевой – два, сольно и в каскаде. Анна Щербакова на четверные не заходила. Александра Трусова чисто исполнила четверной флип и четверной тулуп.

16:17 Девушки из первой разминки появились на льду. Скоро начинаем!

Первая разминка:

1. Дарья Усачева

2. Ксения Синицына

3. Елизавета Нугуманова

4. Софья Самодурова

5. Майя Хромых

Вторая разминка:

6. Алена Косторная

7. Анна Щербакова

8. Елизавета Туктамышева

9. Камила Валиева

10. Александра Трусова

Фигурное катание Этери – Трусовой: «Нам не надо четверной аксель, только тройной» ДЕНЬ НАЗАД