Предстоящий олимпийский сезон вызывает огромный интерес, потому выдвигает серьезные требования к фигуристкам. В Челябинске закончились контрольные прокаты. В воскресенье, 12 сентября, девушки показали произвольные программы, в которых, в отличие от коротких, разрешен не только аксель в три с половиной оборота, но и четверные прыжки.

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Сначала на четверной прыжок замахнулась Ксения Синицына, но она не справилась: приземлилась на обе ноги, коснувшись льда руками.

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Первой, кто сумел заставить зал восторженно ахнуть, стала Майя Хромых. Она лихо исполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп. Больше Майя пока не планировала.

Алена Косторная и Елизавета Туктамышева не владеют стабильно четверными, чтобы использовать их в программе, но от них ждали тройных акселей. Алена справилась с одним, что порадовало – она сумела восстановить утерянный элемент. А вот у Елизаветы ничего не получилось – сделала степ-аут на первом тройном акселе и «бабочку» на втором.

У Камилы Валиевой сегодня программа откровенно не задалась. Она упала с четверного сальхова и четверного тулупа, хотя сделала тройной аксель и еще один четверной тулуп. «Программа ушла, потому что ты гонялась за элементами. Ты заход перед сальховом вообще поменяла», – Этери Тутберидзе раскритиковала ученицу в эфире Первого Канала.

Зато все выходило у Александры Трусовой. Она выполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад четверной лутц – тройной тулуп и сольный четверной лутц. Пять четверных в одной программе было мечтой Александры, и она сбылась.

Чемпионка мира Анна Щербакова не стала рисковать после травмы и не включила элементы ультра-си в прокат.

Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверных тулупа, лутца и флипа.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

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