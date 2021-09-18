Индийская фигуристка Парри Срохи показала худший в истории результат за технику в короткой программе во время этапа Гран-при среди юниоров в Красноярске.
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Фигуристка получила всего 0,84 балла – ей засчитали лишь один технический элемент. В программу Срохи заявила одиночные аксель и флип, а также каскад из одиночных лутца и риттбергера. Спортсменке из Индии засчитали только дорожку шагов с базовой стоимостью 1,50, однако оценку занизили из-за низкого уровня исполнения.
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  • Общая оценка Срохи в короткой программе составила 7,75 балла.
  • Фигуристка выполнила короткую программу под песню Megapolis в исполнении Bel Suono.
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