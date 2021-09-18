Российская фигуристка Софья Акатьева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, выиграла этап юниорского Гран-при в Красноярске, места со второго по пятое также достались спортсменкам из России.

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Акатьева в сумме набрала 233,08 балла. В короткой программе она чисто исполнила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом, в произвольной – тройной аксель и три четверных прыжка: тулуп – чисто, сальхов и тулупный каскад через ойлер – с ошибкой.

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Анастасия Зинина из академии Евгения Плющенко чисто исполнила один четверной тулуп из двух запланированных, Софья Самоделкина из ЦСКА справилась с четверным лутцем и двумя сальховами.

1. Софья Акатьева (Россия) – 233,08

2. Анастасия Зинина (Россия) – 206,20

3. Софья Самоделкина (Россия) – 202,39

4. Елизавета Куликова (Россия) – 196,83

5. Елизавета Берестовская (Россия) – 196,07

6. Кейт Ванг (США) – 170,93

7. Варвара Кисель (Беларусь) – 164,47

8. Марин Пирс (США) – 150,67

9. Анна ла Порта (Швейцария) – 150,25

10. Лиа Перейра (Канада) – 142,43

У юношей выиграл Глеб Лутфуллин, в парах – Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, в танцах на льду – Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.

На предыдущем этапе ЮГП в Кошице Вероника Жилина из группы Плющенко обыграла ученицу Тутберидзе Аделию Петросян.

Следующий этап ЮГП состоится в Любляне 22-25 сентября.

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