Российская фигуристка Софья Акатьева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, выиграла этап юниорского Гран-при в Красноярске, места со второго по пятое также достались спортсменкам из России.
Акатьева в сумме набрала 233,08 балла. В короткой программе она чисто исполнила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом, в произвольной – тройной аксель и три четверных прыжка: тулуп – чисто, сальхов и тулупный каскад через ойлер – с ошибкой.
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Фигуристка получила худшую в истории оценку за технику в КП
Анастасия Зинина из академии Евгения Плющенко чисто исполнила один четверной тулуп из двух запланированных, Софья Самоделкина из ЦСКА справилась с четверным лутцем и двумя сальховами.
1. Софья Акатьева (Россия) – 233,08
2. Анастасия Зинина (Россия) – 206,20
3. Софья Самоделкина (Россия) – 202,39
4. Елизавета Куликова (Россия) – 196,83
5. Елизавета Берестовская (Россия) – 196,07
6. Кейт Ванг (США) – 170,93
7. Варвара Кисель (Беларусь) – 164,47
8. Марин Пирс (США) – 150,67
9. Анна ла Порта (Швейцария) – 150,25
10. Лиа Перейра (Канада) – 142,43
- У юношей выиграл Глеб Лутфуллин, в парах – Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, в танцах на льду – Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.
- На предыдущем этапе ЮГП в Кошице Вероника Жилина из группы Плющенко обыграла ученицу Тутберидзе Аделию Петросян.
- Следующий этап ЮГП состоится в Любляне 22-25 сентября.
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