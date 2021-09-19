Российская фигуристка Александра Трусова выиграла турнир U.S. International Classic. В произвольной программе фигуристка допустила несколько ошибок, но это не помешало ей стать первой.
Трусова упала с четверного флипа, затем чисто выполнила четверной сальхов и каскад двойной аксель – тройной тулуп. На четверном тулупе фигуристка сделала бабочку и прыгнула только двойной, после чего исполнила сольный четверной лутц, но допустила ошибку, не докрутив прыжок и коснувшись льда рукой.
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Каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов Трусова прыгнула с недокрутом на последнем прыжке. Последний каскад из тройного лутца и тройного тулупа спортсменка выполнила без ошибок.
- Прокат Трусовой судьи оценили в 142,05 баллов, а в сумме получила 216,80 – такие оценки позволили ей стать первой.
- Второй стала кореянка Ёнчон Пак (212,40), третьей – Габриэлла Иццо из США (182,76).
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