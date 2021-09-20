Ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева сообщила о решении завершить карьеру. Спортсменка объяснила, что заканчивает со спортом, так как не смогла вылечить травму спины.

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«Дорогие болельщики, я решила завершить карьеру в качестве профессионального спортсмена. Мне непросто делиться с вами этой новостью… Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны. Для меня завершение этой главы в моей жизни означает начало новой. На данный момент я нахожусь в Казахстане, и до окончания года буду работать здесь, помогать детям, вдохновлять их и делиться с ними опытом. Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне, наконец, выпала эта возможность. Я бесконечна благодарна своим родителям за все, что они сделали для меня и продолжают делать. Спасибо всем, кто помогал мне становиться сильнее и всегда поддерживал: руководство Кызылординской области, Национальный Олимпийский комитет, Министерство спорта и культуры.

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Я также хотела бы поблагодарить весь тренерский штаб Тутберидзе: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича Дудакова и Даниила Марковича Глейхенгауза за проделанную со мной работу, за исторические моменты в моей карьере, за веру в меня, за лучшие программы. Хочу поблагодарить каждого тренера, с которым я когда-либо работала. Теперь я имею бесценный опыт, которым я могу делиться с будущим поколением. Мой первый старт на международной арене был в 2011 году, с этого турнира прошло ровно десять лет, более 50 международных стартов и 39 медалей различного достоинства.

Шестнадцать лет в большом спорте… Было все: и радости первых побед, и отчаяние, и травмы. Но все эти годы вы были всегда рядом, мои дорогие болельщики. Ваши пожелания, искренняя поддержка вдохновляли и окрыляли меня, я чувствовала, что нужна вам, своему народу, и это давало мне огромную энергию. Ваша вера в меня и в будущем поможет мне в достижении новых высот в различных сферах», – написала Турсынбаева в инстаграме

Элизабет Турсынбаева представляет Казахстан. Фигуристка – вице-чемпионка мира 2019 года.

Она стала первой взрослой фигуристкой в истории, исполнившей четверной прыжок (сальхов) на официальных соревнованиях.

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