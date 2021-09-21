Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в инстаграме поделился видео с тренировки Гном Гномыча. Мальчик катается на льду, пытаясь делать несложные элементы с загипсованной рукой.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Александр Плющенко получил перелом лучевой кости во время игры в футбол.

Фигурное катание Стало известно, сколько платят ученики «Ангелов Плющенко» 07/07/2021 В 07:07

«Ну вот как-то так сейчас! Ладно бы на льду сломал, так не обидно было. Поиграл в футбол, на воротах постоял! Приняли решение заниматься сейчас в лайт-режиме, чтобы совсем не потерять форму! На следующий день после перелома уже вышел на лед с одинарными прыжками! Мужик!» – подписал фото Евгений.

Саша Плющенко признавался, что ему не нравится прозвище Гном Гномыч, полученное из-за маленького роста.

В 2017 году Евгений открыл в Москве академию «Ангелы Плющенко».

Фигурное катание Гном Гномыч впервые прыгнул на удочке вместе с отцом 04/06/2021 В 09:23