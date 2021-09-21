Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в инстаграме поделился видео с тренировки Гном Гномыча. Мальчик катается на льду, пытаясь делать несложные элементы с загипсованной рукой.
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«Ну вот как-то так сейчас! Ладно бы на льду сломал, так не обидно было. Поиграл в футбол, на воротах постоял! Приняли решение заниматься сейчас в лайт-режиме, чтобы совсем не потерять форму! На следующий день после перелома уже вышел на лед с одинарными прыжками! Мужик!» – подписал фото Евгений.
- Саша Плющенко признавался, что ему не нравится прозвище Гном Гномыч, полученное из-за маленького роста.
- В 2017 году Евгений открыл в Москве академию «Ангелы Плющенко».
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