Марк Кондратюк подтвердил третью квоту сборной России в мужском одиночном фигурном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Последние олимпийские квоты разыгрывались на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе. Чтобы гарантировать сборной России третью путевку на Игры, Кондратюк должен был обеспечить себе место в топ-7 по итогам произвольной программы. Российский фигурист справился с этой задачей: он откатал произвольную без падений, получил 159,58 балла и в итоговом протоколе гарантировал себе место не ниже пятого.
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- По итогам короткой программы Кондратюк набрал 81,48 баллов и занимал 5-е место.
- По сумме обеих программ российский фигурист набрал 241,06.
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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