Марк Кондратюк подтвердил третью квоту сборной России в мужском одиночном фигурном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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Последние олимпийские квоты разыгрывались на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе. Чтобы гарантировать сборной России третью путевку на Игры, Кондратюк должен был обеспечить себе место в топ-7 по итогам произвольной программы. Российский фигурист справился с этой задачей: он откатал произвольную без падений, получил 159,58 балла и в итоговом протоколе гарантировал себе место не ниже пятого.

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По итогам короткой программы Кондратюк набрал 81,48 баллов и занимал 5-е место.

По сумме обеих программ российский фигурист набрал 241,06.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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