Российская фигуристка Аделия Петросян одержала победу на этапе Гран-при среди юниоров в словенской Любляне.

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14-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 210,57 балла по итогам короткой и произвольной программ. Второе место заняла другая представительница России – Софья Самоделкина. 13-летняя фигуристка из ЦСКА стала лишь четвертой в короткой программе, но победа в произвольной позволила ей подняться на итоговое второе место. В сумме Самоделкина получила 205,67 балла. Третьей с результатом 193,77 баллов по сумме короткой и произвольной программ стала американка Линдсей Торнгрен.

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Петросян выиграла короткую программу с результатом 70,86 балла. Самоделкина набрала 65,56 балла и стала четвертой. В произвольной Аделия заняла второе место, набрав 139,71 балла. Софья победила с результатом 140,11 балла.

Для россиянок это вторые награды на этапах юниорского Гран-при. Петросян завоевала бронзу на третьем этапе в словацком Кошице, Самоделкина стала третьей на четвертом этапе в Сочи.

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