Опубликовано 26/09/2021 в 16:10 GMT

Российская фигуристка, победительница этапа Гран-при среди юниоров в Словакии Вероника Жилина сломала ногу. Спортсменке академии Плющенко пришлось сняться с этапа ЮГП в Польше.

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Об этом сообщает сайт телеканала «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Отмечается, Жилина пропустит около 2-3 месяцев, пока будет восстанавливаться от повреждения. Уже известно, что ученицу академии «Ангелы Плющенко» на этапе Гран-при в Польше заменит фигуристка из ЦСКА Елизавета Куликова, она занимается в группе Сергея Давыдова и уже выступала на этапе юниорского Гран-при в Красноярске, заняв четвертое место.

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Ранее Вероника Жилина выиграла дебютный этап Гран-при в словацком Кошице.

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