Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев почти 50 лет отдал фигурному катанию.

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В интервью «Российской Газете» он поделился мнением о контрольных прокатах сборной России в Челябинске, о четверных Александры Трусовой и прорыве Этери Тутберидзе, о Тамаре Москвиной, Татьяне Тарасовой и многом другом.

Фигурное катание Трусова выиграла турнир в США с двумя чистыми квадами 19/09/2021 В 05:36

О контрольных прокатах сборной и четверных Трусовой

Основная работа там была на тренировках. Специалисты подсказывали, как лучше, давали рекомендации каждому спортсмену и тренеру. Всех особенно интересовали девочки. Уровень космический у всей шестерки: пятеро из группы Этери Тутберидзе и Лиза Туктамышева. Есть недочеты, нюансы. Но все будет исправлено, устранено. А если конкретно, то в короткой потрясла Камила Валиева, в произвольной во всей красе – Саша Трусова. Историческое фигурное катание, такого никогда не видел: пять четверных за четыре минуты. Я ей говорю: «Теперь можешь соревноваться и с мужчинами». И Саша ответила: «Почему нет. Я готова. Могу выступить и в парном. В танцах – сложнее».

О прорыве Этери Тутберидзе

Прорыв готовился. Еще пару лет назад был на юниорском первенстве России. И среди 18 катавшихся девчонок 16 могли, если б выступали за другую страну, выступать на чемпионатах Европы и даже бороться с нашими российскими фигуристками за призовые места. И все копилось и накапливалось, спортсменки подтягивались, тройные исполнялись, и легко и понятно, что надо идти дальше: прорыв необходим. Он бы все равно когда-нибудь наступил. Требовалось решение, конкретный шаг. И первой взяла на себя инициативу и смелость Этери Тутберидзе, именно у которой девчонки начали первыми прыгать четверные. Вот в чем сила Этери. Другие тоже могли, но замешкались, даже об этом не думали: и хороших тройных достаточно. Но оказывается – нет. И заслуга Тутберидзе в том, что она первая рискнула тренировать эти четверные. Теперь есть и конкуренция между ученицами, а в условиях конкуренции фигуристки получают друг от друга иногда больше, ну, ладно, не меньше, чем от тренера. А сейчас вдогонку бросились и другие.

Александра Трусова Фото: Getty Images

О Белоусовой и Протопопове

Иногда приходилось принимать жесткие решения. Двукратные олимпийские чемпионы Белоусова и Протопопов на Игры-1972 не поехали. Конечно, обида, разговоры за спиной. Но я вытерпел все это не зря. Убедила новая молодая пара. И отсюда начался триумф Иры Родниной. В общем, если был чересчур жестким, прошу меня понять: делал это, как считал и считаю ради страны и нашего фигурного катания. Если был не прав в этом своем стремлении, прошу всех меня простить.

О тренерах, которых мог бы выделить

Моего наставника Татьяну Толмачеву, которая и поставила на верную дорогу. Елену Чайковскую, Татьяну Тарасову, Алексея Мишина, Игоря и Тамару Москвиных, Станислава Жука и еще многих и многих. Пусть не обижаются, если кого-то случайно пропустил. Мне хорошо работалось и с нынешним президентом федерации Сашей Горшковым, пришедшим мне на смену. Но я расскажу вам о двоих. И начну с дамы.

Алексей Мишин и Татьяна Прокофьева Фото: Getty Images

О Тамаре Москвиной и двух олимпийских золотых в парах

Тамара Москвина – личность в мировом фигурном катании. Профессионал на льду и личность за кромкой льда. Человек, воспитавший топовых чемпионов и никогда этим не хвастающий, презирающий пиар и ненавидящий лицемерие. Она любит своих фигуристов, как родных. Не дает их в обиду. Однако заставляет, нет, скорее, учит работать их с полной отдачей. Дружелюбная, общительная, у которой нет врагов, а есть только завистники, надувшиеся мыльным пузырем и тут же лопнувшие. И поразительная дальновидность, прозорливость. 2002 год. Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. И после победы Лены Бережной и Антона Сихарулидзе вдруг небывалое, первое и, надеюсь, последнее решение в истории Игр: разделить золото с проигравшей нам канадской парой. И вал, на нас обрушившийся: не выходить на лед на повторное награждение, отказаться от всего, никаких компромиссов. Я-то понимал, что если не выйдем, задавят всю команду в остальных видах. А нам еще бороться за три медали. Мне-то все было понятно. Но каково пришлось Тамаре. И она не только поняла, но и многих убедила. Больно, а выходить на повторное награждение необходимо. Тренер и ее фигуристы провели всю церемонию безупречно.

О Станиславе Жуке, харрасменте и алкоголе

Настоящий фанат своего дела, изобретатель, чьи идеи казались абсолютно сказочными и им же осуществлялись. Если в полночь у меня звонил телефон, я знал: это Стас. Он что-то придумал, улучшил дорожку шагов, отыскал способных ребят, по-новому задумал известный всем элемент и спешил поделиться своими открытиями. Станислав Алексеевич заглянул на десятилетия вперед. Знаете ли вы, что им собственноручно составленная таблица оценок обрела жизнь уже в этом, XXI веке при введении новых правил судейства.

Вся эта трепотня о приставании к своим воспитанникам никаких оснований не имеет. Жук не пил, а выпивал. Приходил с холодного катка ночью после тренировки, а рано утром снова на тот же холодный каток. Да, мог выпить. Иногда это замечали большие начальники. Однажды в высоком кабинете его в этом прямо обвинили. Стас вскочил и сделал на ковре прыжок в два оборота: спросил: «А вы так сможете?»

Татьяна Тарасова Фото: Getty Images

О Татьяне Тарасовой

Татьяна Анатольевна прекрасный тренер, талантливый организатор, человек высокого интеллекта. И огромной эмоциональности, которая, бывает, у нее мгновенно выплескивается. Иногда, могу предположить, какие-то высказывания вырываются под влиянием ближайшего окружения. Но человек она добрый, отзывчивый и никому в помощи не отказывает. Порой совершает добро даже раньше, чем попросили. И если в трудный момент моей жизни кто-то и придет ко мне на помощь, то она, Татьяна Анатольевна Тарасова. Я знаю.

Фигурное катание Волшебство Трусовой, осторожная Щербакова. Прокаты в Челябинске 12/09/2021 В 16:13