На шоу «Ледниковый период» Евгения Медведева выступит в паре с тиктокером и блогером Даней Милохиным.

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«Я начала изучать парное катание ради эксперимента. Илья Авербух предложил сыграть Китти в его шоу «Анна Каренина» в паре с Александром Энбертом. Было ли страшно? Скорее, нет, было интересно, это совсем другое катание. Своего партнера в «Ледниковом периоде» Даню Милохина мне пока тяжело оценивать. Я знаю, что у Дани есть опыт игры в хоккей, наверное, это плюс», – сказала Медведева.

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«На льду я провожу по три часа каждый день и уже даже не мерзну. Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой. За себя совсем не переживаю, но вот чего очень боюсь, так это уронить девушку», – приводит слова Милохина Первый канал

Медведева и Милохин вовсю тренируются – фигуристка опубликовала видео с одного из занятий. «А меня на ручках носят!» – написала Евгения под роликом.

Также известны и другие пары, которые выступят на проекте. Екатерина Боброва будет кататься с актером Макаром Запорожским, Татьяна Волосожар – с актером Федором Федотовым, Оксана Домнина – с актером Кириллом Зайцевым, Наталья Забияко – с музыкантом и актером Никитой Пресняковым, Татьяна Тотьмянина – с актером Иваном Колесниковым, Яна Хохлова – с актером Гелой Месхи.

Дмитрий Соловьев – в паре с телеведущей Ксенией Бородиной, Максим Маринин – с актрисой Дарьей Мельниковой, Александр Энберт – с актрисой Агатой Муцениеце, Роман Костомаров – с актрисой Анной Старшенбаум, Максим Шабалин – с актрисой Аглаей Шиловской, Виталий Новиков – с актрисой Яниной Студилиной.

Первый выпуск нового сезона «Ледникового периода» выйдет в эфир 2 октября.

Ведущими шоу будут Алексей Ягудин и Алина Загитова.

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