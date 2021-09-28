Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, обратился к болельщикам фигурного катания. Он поднял тему хейта в фанатской среде и попросил не критиковать спортсменок.

«Здравствуйте, дорогие поклонники фигурного катания, это письмо вам, хочется донести до некоторых свои мысли. Полистал я тут в соцсетях материалы про наших фигуристок, почитал комментарии, и так печально стало. На носу Олимпиада – и все армии поклонников фигуристок начинают активизироваться, одевают бронежилеты, шлемы и заряжают информационные автоматы. Столько негатива, злорадства, язвительности и даже оскорблений льется на полях интернетной войны. Зачем это все?

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Фигурное катание Медведева выступит в паре с Даней Милохиным на «Ледниковом периоде» 15 ЧАСОВ НАЗАД

Вы являетесь поклонниками одного из самых красивых, изящных видов спорта, его можно отнести к разряду искусства, так будьте красивы и изящны и вы в своих мыслях. Девочки Тутберидзе и не только переживают очень сложный год в этом сезоне, на них лежит огромный груз ответственности, они выгорают и эмоционально, и физически, это труд каждодневный, адский труд, травмы, слезы и дикое желание победить. Так зачем подливать масла в огонь борьбы?

Каждая из них по-своему уникальна и неповторима, но объединяет их одно – пахота и труд. Кто победит – одному Богу известно. Тот, кто выдержит эту рутину и эмоциональный прессинг, тот и встанет на пьедестал, главное не сломаться раньше времени. Вы знаете, а ведь они тоже иногда открывают интернет и читают ваши посты и комментарии. Как думаете, что в их юных душах откладывается, глядя на ваши войны?! А им сейчас нужен хороший светлый настрой и минимум негатива, а лучше вообще без него.

Вам не приходит в голову, что вы выбиваете их из этого позитивного настроя и прижимаете этот пресс ответственности, сеете это зерно ненависти и зависти к соратнику и конкуренту. Все спортсменки должны ощущать вашу поддержку и любовь, и не важно чьей поклонницей или поклонником вы являетесь, они должны понимать, что вся страна за них горой, а не вот эти все войны. Порой мне напоминает это некоторые ток-шоу на различных каналах, где оппоненты похожи на две стаи лающих собак из разных районов, это выглядит и комедийно, и трагично в одном флаконе. Девочки юны, светлы и чисты. Зачем пачкать их души грязью?

В пример приведу два штаба поклонников Алины и Жени, посмотрите, что вы натворили, эта войнушка продолжается уже несколько лет. А ведь они каждая уникальна и неповторимая в своем роде, и у каждой свой путь, на олимпийской медали жизнь не заканчивается. Поэтому мне очень хочется вас всех попросить, если вы действительно настоящие поклонники этого прекрасного вида спорта, прекратите это все. Есть армии Саши Трусовой, Камилы Валиевой, Анны Щербаковой, Майи Хромых и так далее, победит тот, кому суждено, а вы просто любите и поддерживайте, не превращайте это все в мерзкое гниющее болото», – написал Железняков в инстаграме.

В последний раз Загитова принимала участие в соревнованиях в декабре 2019-го, а после взяла паузу.

Медведева не выступала на официальных соревнованиях с декабря 2019 года – она показала короткую программу на чемпионате России, а с произвольной снялась из-за поломки ботинка.

Обе спортсменки официально не объявляли о завершении карьеры.

Фигурное катание Загитова: «Скучаю по олимпийским эмоциям и не завершила карьеру» 09/09/2021 В 05:05