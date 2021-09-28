Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева упала с поддержки во время выступления на съемках первого выпуска шоу «Ледниковый период». Ее партнер, тиктокер Даня Милохин, не сумел удержать фигуристку, и оба свалились на лед.
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Серьезных травм, к счастью, никто не получил, но Милохину сделали после проката заморозку. Медведева заверила, что с ней все хорошо и попросила не волноваться, сообщает «Спорт-Экспресс».
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  • Съемки нового сезона шоу начались 28 сентября, первый выпуск появится в эфире 2 октября.
  • Ведущими проекта будут Алексей Ягудин и Алина Загитова.
Евгения Медведева выступит в паре с Даней Милохиным на «Ледниковом периоде». Фигуристка показала видео с репетиции
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Медведева выступит в паре с Даней Милохиным на «Ледниковом периоде»
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27/08/2021 В 06:47