Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева упала с поддержки во время выступления на съемках первого выпуска шоу «Ледниковый период». Ее партнер, тиктокер Даня Милохин, не сумел удержать фигуристку, и оба свалились на лед.
Серьезных травм, к счастью, никто не получил, но Милохину сделали после проката заморозку. Медведева заверила, что с ней все хорошо и попросила не волноваться, сообщает «Спорт-Экспресс».
Фигурное катание
Хореограф Тутберидзе прошелся по фанатам Загитовой и Медведевой
- Съемки нового сезона шоу начались 28 сентября, первый выпуск появится в эфире 2 октября.
- Ведущими проекта будут Алексей Ягудин и Алина Загитова.
Евгения Медведева выступит в паре с Даней Милохиным на «Ледниковом периоде». Фигуристка показала видео с репетиции
Фигурное катание
Медведева выступит в паре с Даней Милохиным на «Ледниковом периоде»
Фигурное катание
Ягудин намекнул на участие Медведевой парницей в «Ледниковом периоде»