Ведущий «Ледникового периода» олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился впечатлениями от начала зимнего сезона, рассказал о смене деятельности академии Плющенко и, конечно, о Медведевой, Загитовой и Милохине на съемках шоу.

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Об этом и многом другом Алексей рассказал Sport24

Фигурное катание Милохин уронил Медведеву на съемках «Ледникового периода» ВЧЕРА В 16:22

О впечатлениях от Милохина и его паре с Медведевой

Это другое поколение. Здесь можно критиковать, можно подбадривать. Но эти ребята вообще другие. Понятно, что критики много, я это вижу по своим соцсетям. У меня более возрастные подписчики, и когда они видят Даню, Олю Бузову, Ксению Бородину и некоторых других персонажей, то говорят «зачем это надо», «фу», «какой кошмар». Но, если взглянуть с точки зрения истории, мы ведь сначала были против, например, тяжелого рока. Люди встречали любые изменения в штыки.

Да, может быть, у них нет глубоких познаний литературы и других школьных предметов, которые мы знали наизусть. Они другие. Надо принять их такими, какие они есть. И у них есть какая-то внутренняя свобода.

Всегда фигуристы и их вторые половинки придумывают какие-то образы. А в первом выпуске в их дуэте никто ничего не придумывал. Они сыграли самих себя. Вот я – Женя Медведева, вот я – Даня Милохин. Вот такими мы повстречались, вот такими мы начинаем наш путь в этом проекте.

Даня – яркий, не такой, как другие, прекрасно отыгрывает лицом. Мне очень понравилось первое выступление пары. Но как она будет меняться? Ведь ты не можешь просидеть в этом амплуа весь «Ледниковый период». Я даже слышал, как Илья Авербух говорил: «А куда мы можем двигаться?» Мне тоже интересно. Ведь на нашем проекте у каждого участника задача – быть разным.

Об эмоциях от того, что Алина Загитова брала вью у Евгении Медведевой

Мне абсолютно все равно, что у них там происходит. На это не надо обращать внимание. Помню, как у меня миллиард лет подряд спрашивали про Женю Плющенко. Он вел «Ледниковый период», а я в нем выступал. Спрашивали: «А как он будет брать у тебя интервью?», «А что ты будешь ему отвечать?» Это все накручено СМИ, которые хайпят. С другой стороны, один мой друг недавно сказал: «А о чем еще писать?» О том, что Ягудин комментирует фигурное катание? Это неинтересно. А эта ситуация интересна людям.

Алина Загитова, Евгения Медведева Фото: Getty Images

О шутке, что они с Алиной Загитовой «не москвичи» после комментария Рената Лайшева про ее дикцию

Ехал в машине, знакомый прислал новость. Прочитал и подумал про себя: «Ну, зачем?» Я знаю Лайшева – он человек с прекрасным чувством юмора и может переступать черту. Хотя здесь он глобально не переступал. По его словам, он хотел сделать Алину более профессиональной в плане ведения мероприятий. Я знаю, что он в хорошем смысле может иногда посмеяться над какими-то не очень удобными местами. Ну, сказал и сказал.

Что больше всего запомнилось в начале спортивного сезона

Безусловно, пять четверных Трусовой на контрольных прокатах. Но, опять же, это открытая, очень важная, но тренировка. Без выставления баллов. Понравилось выступление Косторной, был исполнен тройной аксель в произвольной программе. Не хочу никого подкалывать, но в прошлом сезоне ей было явно тяжеловато. Читал интервью Глейхенгауза, что они пытаются ее вернуть, а она себя тормозит. Но, пока не начнутся реальные соревнования, а не все эти «бэшки», что-то говорить рано. Так что главная новость – три путевки на Олимпиаду у мужчин, добытые Колядой и Семененко, которые подтвердил своим выступлением Кондратюк. Я еще комментировал юниоров – Акатьева очень понравилась. У Самоделкиной почти все четверные на тренировке, кроме флипа. Жилина клево выступила. Но все-таки то, за чем мы всегда следим, это взрослый уровень, тем более в олимпийский сезон.

О том, что Плющенко лучше удается работа с юниорами

Посмотрите трансляции любого юниорского турнира. Зрителей нет. Их интересуют крупные турниры. Если эти юниоры продержатся и будут так же выстреливать на взрослом уровне, как бывшие юниорки Трусова, Щербакова, Валиева, мы будем только искренне рады. Потому что в конечном итоге важнее всего победы российских фигуристов на крупных международных турнирах – чемпионатах Европы, мира, Олимпиадах.

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