Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил, что 13-летний фигурист Марк Лукин будет тренироваться в его академии. Ранее Лукин занимался в команде Этери Тутберидзе.

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«Марк, добро пожаловать в наш клуб «Ангелы Плющенко», – написал Плющенко под совместным фото с юным фигуристом.

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Лукин попрощался с бывшими тренерами на своей странице в инстаграме. «Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу Этери Тутберидзе за все годы работы со мной, за все, чему научили меня. Отдельное спасибо докторам, Ольге Рябенко и всему коллективу ледового катка «Хрустальный». Благодарю друзей и болельщиков за понимание и поддержку», – написал Лукин.

В нынешнем сезоне фигурист занял четвертое место на открытом первенстве Москвы.

В сезоне-2020/21 Лукин становился первым в Кубке Москвы.

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