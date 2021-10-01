Пока официальные соревнования в фигурном катании не набрали ход, разогреться можно новым сезоном проекта «Ледниковый период».
Кто ведет и сидит в жюри?
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Ягудин – о Милохине, вью Загитовой у Медведевой и начале сезона
Ведущие «Ледникового периода» не изменились с прошлого сезона – это Алина Загитова и Алексей Ягудин. Оценивать выступления будет жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Два постоянных члена комиссии этого сезона – Татьяна Навка и Максим Траньков, а еще двое будут меняться.
Алексей Ягудин и Алина Загитова, «Ледниковый период 7»
Фото: Instagram
Кто участвует?
По традиции в проекте выступят пары фигуристов, составленные по принципу «профессиональный спортсмен + звезда шоу-бизнеса». Известны почти все участники нового сезона, под вопросом только пара для чемпионки ОИ-2014 Аделины Сотниковой, так как певец Дава Манукян получил травму руки. Жирным выделены фигуристы-профи.
- Екатерина Боброва – Макар Запорожский;
- Ксения Бородина – Дмитрий Соловьев;
- Татьяна Волосожар – Федор Федотов;
- Оксана Домнина – Кирилл Зайцев;
- Наталья Забияко – Никита Пресняков;
- Дарья Мельникова – Максим Маринин;
- Евгения Медведева – Даня Милохин;
- Агата Муцениеце – Александр Энберт;
- Анна Старшенбаум – Роман Костомаров;
- Янина Студилина – Виталий Новиков;
- Татьяна Тотьмянина – Иван Колесников;
- Яна Хохлова – Гела Месхи;
- Аглая Шиловская – Максим Шабалин.
Где и когда смотреть?
Первый эфир шоу состоится 2 октября на Первом канале. Начало запланировано на 17:35 (мск).
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