Пока официальные соревнования в фигурном катании не набрали ход, разогреться можно новым сезоном проекта «Ледниковый период».

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Кто ведет и сидит в жюри?

Фигурное катание Ягудин – о Милохине, вью Загитовой у Медведевой и начале сезона ВЧЕРА В 16:39

Ведущие «Ледникового периода» не изменились с прошлого сезона – это Алина Загитова и Алексей Ягудин. Оценивать выступления будет жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Два постоянных члена комиссии этого сезона – Татьяна Навка и Максим Траньков, а еще двое будут меняться.

Алексей Ягудин и Алина Загитова, «Ледниковый период 7» Фото: Instagram

Кто участвует?

По традиции в проекте выступят пары фигуристов, составленные по принципу «профессиональный спортсмен + звезда шоу-бизнеса». Известны почти все участники нового сезона, под вопросом только пара для чемпионки ОИ-2014 Аделины Сотниковой, так как певец Дава Манукян получил травму руки. Жирным выделены фигуристы-профи.

Екатерина Боброва – Макар Запорожский;

– Макар Запорожский; Ксения Бородина – Дмитрий Соловьев ;

; Татьяна Волосожар – Федор Федотов;

– Федор Федотов; Оксана Домнина – Кирилл Зайцев;

– Кирилл Зайцев; Наталья Забияко – Никита Пресняков;

– Никита Пресняков; Дарья Мельникова – Максим Маринин ;

; Евгения Медведева – Даня Милохин;

– Даня Милохин; Агата Муцениеце – Александр Энберт ;

; Анна Старшенбаум – Роман Костомаров ;

; Янина Студилина – Виталий Новиков ;

; Татьяна Тотьмянина – Иван Колесников;

– Иван Колесников; Яна Хохлова – Гела Месхи;

– Гела Месхи; Аглая Шиловская – Максим Шабалин.

Где и когда смотреть?

Первый эфир шоу состоится 2 октября на Первом канале. Начало запланировано на 17:35 (мск).

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