Пока официальные соревнования в фигурном катании не набрали ход, разогреться можно новым сезоном проекта «Ледниковый период».
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

Кто ведет и сидит в жюри?

Фигурное катание
Ягудин – о Милохине, вью Загитовой у Медведевой и начале сезона
ВЧЕРА В 16:39
Ведущие «Ледникового периода» не изменились с прошлого сезона – это Алина Загитова и Алексей Ягудин. Оценивать выступления будет жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Два постоянных члена комиссии этого сезона – Татьяна Навка и Максим Траньков, а еще двое будут меняться.

Алексей Ягудин и Алина Загитова, «Ледниковый период 7»

Фото: Instagram

Кто участвует?

По традиции в проекте выступят пары фигуристов, составленные по принципу «профессиональный спортсмен + звезда шоу-бизнеса». Известны почти все участники нового сезона, под вопросом только пара для чемпионки ОИ-2014 Аделины Сотниковой, так как певец Дава Манукян получил травму руки. Жирным выделены фигуристы-профи.
  • Екатерина Боброва – Макар Запорожский;
  • Ксения Бородина – Дмитрий Соловьев;
  • Татьяна Волосожар – Федор Федотов;
  • Оксана Домнина – Кирилл Зайцев;
  • Наталья Забияко – Никита Пресняков;
  • Дарья Мельникова – Максим Маринин;
  • Евгения Медведева – Даня Милохин;
  • Агата Муцениеце – Александр Энберт;
  • Анна Старшенбаум – Роман Костомаров;
  • Янина Студилина – Виталий Новиков;
  • Татьяна Тотьмянина – Иван Колесников;
  • Яна Хохлова – Гела Месхи;
  • Аглая Шиловская – Максим Шабалин.

Где и когда смотреть?

Первый эфир шоу состоится 2 октября на Первом канале. Начало запланировано на 17:35 (мск).
13-летний ученик Тутберидзе перешел к Плющенко
Самые горячие новости фигурки – по ссылке
Фигурное катание
Милохин уронил Медведеву на съемках «Ледникового периода»
28/09/2021 В 16:22
Фигурное катание
Хореограф Тутберидзе прошелся по фанатам Загитовой и Медведевой
28/09/2021 В 07:51