Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла этап юниорского Гран-при в польском Гданьске.

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Результат ученицы Этери Тутберидзе по сумме двух программ – 225,64 балла. За короткую программу Акатьева получила 71,91 балла, выступление в произвольной программе судьи оценили в 153,73 балла.

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В произвольной программе 14-летняя спортсменка без падений исполнила тройной аксель и три четверных прыжка и стала первой фигуристкой в истории, которой это удалось. Акатьева прыгнула тройной аксель, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной риттбергер, каскады четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер и тройной флип – тройной тулуп, а также тройной лутц.

Второе место заняла еще одна россиянка – Елизавета Куликова. ее результат по сумме двух программ – 183,44 балла. Син Чиа из Южной Кореи стала третьей с 183,41 баллов.

Ранее Софья Акатьева выиграла этап юниорского Гран-при в Красноярске.

Фигуристка отобралась в Финал юниорского Гран-при, который пройдет в декабре в японской Осаке.

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