Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева и блогер Даня Милохин выступили в первой серии шоу «Ледниковый период».
Пара показала танец под композицию «Suis-Moi» Уилли Уильяма и Vitaa. В середине проката одна из поддержек закончилась падением фигуристов, за что после выступление Милохина отругала Татьяна Тарасова.
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«Надо все-таки к любой поддержке, тем более вам, готовиться. И это не будет плохо. Нужно встать, проверить плечи, проверить хват, скорость движения, и потом, как говорится, начать. Потому что вот так можно, конечно, убиться. И это повлияло на оценку за технику. В принципе, вы мне очень понравились. Вы живые, вы занимались тут танцеванием – каждый по-своему. И это было очень приятно. И Женю нашу дорогую видеть очень приятно в таком легком движении. Вообще, очень все хорошо, но могли бы получить больше. Не роняй – убьем!» – сказала Тарасова в эфире Первого канала.
- Фигуристы получили 5,8 за технику и 5,9 за артистизм.
- Ведущие «Ледникового периода» – Алина Загитова и Алексей Ягудин.
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