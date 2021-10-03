Тиктокер Даня Милохин набил на ноге татуировку, посвященную его партнерше по шоу «Ледниковый период», двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой.

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Милохину изобразили на коже медвежонка в коньках с комментарием: «Люблю Даню». На одном из коньков имеется надпись «Жека».

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«Красиво смотрится, надеюсь, Женя его не убьет за такое», – прокомментировали пост в инстаграм–аккаунте тату-салона engi.drine.

В первом выпуске «ЛП» Медведева с Милохиным станцевали под композицию «Suis-Moi» Уилли Уильяма и Vitaa.

После падения они получили лишь 5,8 за технику и 5,9 за артистизм.

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