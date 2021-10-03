Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева обнародовала видеозапись, на которой тиктокер Даня Милохин схлопотал пощечину. Это произошло на тренировке к шоу «Ледниковый период».

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«Провинился», – подписала ролик Медведева, который разместила в сторис инстаграма.

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Первый выпуск шоу был показан 2 октября на Первом канале.

По итогам выступления пара Медведева и Милохин заняли восьмое место из 13.

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