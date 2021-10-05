Тиктокер Даня Милохин, выступающий в паре с Евгенией Медведевой на шоу «Ледниковый период», намекнул на непростые отношения фигуристки с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
Евгению спросили об интервью Загитовой после проката. Она принялась рассуждать, что Алина хорошо справляется, и пожелала ей удачи на проекте. В это время стоявший позади Милохин изобразил жестом разбивающееся на две части сердце и прошептал так, чтобы было абсолютно понятно: «Она ее не любит», – сообщает «Газета.Ru».
Фигурное катание
«Провинился». Медведева отвесила Милохину пощечину на тренировке
- Евгения Медведева стала обладательницей серебряной медали на Олимпиаде 2018 года, проиграв Алине Загитовой.
- Первый выпуск шоу «Ледниковый период» был показан 2 октября на Первом канале, Медведева с Милохиным заняли восьмое место из 13.
Фигурное катание
Партнер Медведевой Милохин набил тату с медвежонком в коньках
Фигурное катание
Милохин уронил Медведеву в 1-м прокате «Ледникового периода»