Тиктокер Даня Милохин, выступающий в паре с Евгенией Медведевой на шоу «Ледниковый период», намекнул на непростые отношения фигуристки с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

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Евгению спросили об интервью Загитовой после проката. Она принялась рассуждать, что Алина хорошо справляется, и пожелала ей удачи на проекте. В это время стоявший позади Милохин изобразил жестом разбивающееся на две части сердце и прошептал так, чтобы было абсолютно понятно: «Она ее не любит», – сообщает «Газета.Ru»

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Евгения Медведева стала обладательницей серебряной медали на Олимпиаде 2018 года, проиграв Алине Загитовой.

Первый выпуск шоу «Ледниковый период» был показан 2 октября на Первом канале, Медведева с Милохиным заняли восьмое место из 13.

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