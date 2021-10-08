Американский фигурист Джейсон Браун победил на турнире Finlandia Trophy по итогам произвольных програм. Михаил Коляда занял второе место.
Коляда допустил ошибку на четверном сальхове, а затем исполнил каскады четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель – двойной тулуп, тройной риттбергер. Кроме того, он оступился при исполнении четверного тулупа и сделал «бабочку» на тройном акселе. За выступление Коляда получил 174,23 балла – этого не хватило, чтобы обойти Брауна, который не выполнил ни одного квада и упал во время проката.
- Суммарно Браун получил от судей 262,52 балла, Коляда – 256,98 балла.
- Дмитрий Алиев стал третьим, Евгений Семененко – пятым.
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