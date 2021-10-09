Сезон в фигурном катании не доехал еще даже до взрослой серии Гран-при, но уже ознаменовался локальным скандалом. Как ни странно, не у девушек и абсолютно без участия Плющенко или Тутберидзе. Непонятыми российскими болельщиками оказались результаты мужчин-одиночников на «Челленджере» в Эспоо под названием Finlandia Trophy.

Лидер сборной России Михаил Коляда в произвольной программе исполнил три четверных прыжка и стал вторым, а победил американец Джейсон Браун без квадов в принципе и с падением. Коляда был лучше во втором виде, но существенно проиграл компонентами, а Брауну хватило запаса после короткой программы, чтобы сохранить золото.

Итоговый результат – 262,52 балла против 256,98. Программа с тремя четверными без падений (но с помарками) не должна проигрывать бесквадовой с падениями – это дискредитирует мужское фигурное катание, да и фигурное катание как спорт в принципе. Четверные прыжки издавна считаются главной фишкой мужской одиночки, но в 2020-х все вдруг резко изменилось. Девушка без квадов вряд ли перекатает фигуристку с четверными – что и произошло на ЧМ-2021, где бельгийка Луна Хендрикс уступила Александре Трусовой. Но если Хендрикс катается действительно красивее и артистичнее Трусовой, то сказать того же самого про Коляду и Брауна нельзя: оба весьма и весьма компонентны. Если Джейсон и лучше – то ненамного.

Фигурное катание Американец без четверных упал, но победил Коляду с 3 квадами 15 ЧАСОВ НАЗАД

В Финляндии Михаил исполнил четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде с тройным и сольный, обойдясь без падений (но не с самыми чистыми приземлениями), у Джейсона – ни одного четверного и падение с тройного акселя, как дополнение – каскад 3-2, который стыдно прыгать даже юниоркам.

Конечно, в общем и целом Коляда отдал победу сам – остался без каскада в короткой программе и сорвал тройной аксель в произволке, сделав «бабочку». «Миша, десять баллов аксель стоит! Десять! Ну!» – негодовал после проката Алексей Мишин. Скрути Коляда этот триксель (а его триксель – возможно, лучший среди всех фигуристов) – стал бы первым. Из трех четверных идеальным тоже был только один, но ни «тройки», ни степ-аут нельзя приравнять к падению. Еще в соцсетях активно обсуждают копипаст дорожек Михаила, который кочует из одной программы в другую, но это точно не идет в разрез с правилами фигурного катания.

Разумеется, чистая программа без квадов может переиграть неидеальную с четверными (кейс Плющенко и Лайсачека в Ванкувере-2010). Может даже идеальную, если четверной был один – тулуп или сальхов. Но Браун не откатал чисто, а у Коляды было три квада – все-таки приземленных.

«Я много лет комплексовал на тему четверных. Я думал, что недостаточно хорош, что не заслуживаю своих побед, что не дотягиваю до установленных другими людьми стандартов. Я, по сути, обесценивал свой успех. Но я просто фигурист, который каждый день работает над тем, чтоб стать лучше. Это спорт. Ты выходишь на лед и показываешь, на что ты способен», – подытожил Браун. Нет сомнений, Джейсон – славный парень. Но он не должен был побеждать на Finlandia Trophy.

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