7 октября олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила в Казани хоккейный матч между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». После игры, заметив съемку из ложи прессы, Загитова в резкой форме потребовала удалить фотографии с ее изображением.

«Алина сидела в трех рядах от трибуны прессы. Естественно, журналисты ее заметили. Были попытки взять небольшой комментарий или хотя бы фото на память, но были отказы. В этом проблемы нет никакой, все нормально. Законное и совершенно понятное право отказать как в фото, так и в комментарии.

Но вот дальше. Дальше случается нечто не совсем понятное. Повторюсь, Загитова сидела на три ряда ниже трибуны прессы, прям под журналистами. Пресса снимает реакцию трибун на голы, концовку матча. Естественно, в кадр попадает и Алина. Она физически не могла не попадать. Особо цели именно ее снимать не было, съемка была в целом поведения трибуны с удобной для журналиста точки ракурса. В упор и в лицо ее никто не снимал в принципе.

Фигурное катание Милохин сообщил, что Медведева не любит Загитову 05/10/2021 В 18:02

Но наша чемпионка, судя по всему, заметила съемку и после игры сама подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Требовала удалить все видеозаписи, спрашивала о целях съемки, уточняла, кто конкретно снимал, что и когда.

В целом-то, никто и не был против удалить, но любую просьбу можно высказать спокойно и нормально. Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза «Я вас засужу, у меня такие связи!» была уместна в этой истории?» – написал журналист «Спорт-Экспресс» Рустам Имамов в телеграм-канале «Фигура речи»

«Ак Барс» уступил «Металлургу» со счетом 1:3.

Алина Загитова является ведущей шоу «Ледниковый период».

Фигурное катание Медведева и Загитова – в одном шоу! Главное о «Ледниковом периоде» 01/10/2021 В 11:36