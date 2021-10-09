Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на турнире Finlandia Trophy. Фигуристка получила от судей 81,53 балла. В прокате Туктамышева исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, а также тройной флип.
Второй стала Алена Косторная (78,61). Девушка обошлась без тройного акселя, но прыгнула двойной, а также тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп во второй половине программы. Третье место заняла Камила Валиева (74,93), которая упала с тройного акселя, после чего чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.
- Туктамышева установила личный рекорд за короткую программу. Предыдущее достижение она установила на командном чемпионате мира 2019 года (80,54).
- Произвольная программа у женщин состоится 10 октября и начнется в 16:20 (мск).
- Турнир Finlandia Trophy проходит в финском Эспоо.
Фигурное катание
Волшебство Трусовой, осторожная Щербакова. Прокаты в Челябинске
Фигурное катание
Косторная: «Полгода у Плющенко дисциплины мне не прибавили»
Фигурное катание
Косторная восстановила тройной аксель перед олимпийским сезоном