Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на турнире Finlandia Trophy. Фигуристка получила от судей 81,53 балла. В прокате Туктамышева исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, а также тройной флип.

Второй стала Алена Косторная (78,61). Девушка обошлась без тройного акселя, но прыгнула двойной, а также тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп во второй половине программы. Третье место заняла Камила Валиева (74,93), которая упала с тройного акселя, после чего чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Туктамышева установила личный рекорд за короткую программу. Предыдущее достижение она установила на командном чемпионате мира 2019 года (80,54).

Произвольная программа у женщин состоится 10 октября и начнется в 16:20 (мск).

Турнир Finlandia Trophy проходит в финском Эспоо.

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