Журналист Рустам Имамов заявил, что в медиа неправильно трактовали его слова о поведении Алины Загитовой на матче Континентальной хоккейной лиги. Имамов утверждал, что после игры, заметив съемку из ложи прессы, Загитова в резкой форме потребовала удалить фотографии с ее изображением.

«Вышло крайне досадное недоразумение. Из-за общего недопонимания небольшая локальная история вылилась в большой скандал. Сейчас он улажен, мы пообщались. Прошу извинения у Алины и ее семьи, болельщиков, поскольку я не знал изначально всех деталей. На арене были случаи, что ее хватали за руку и караулили у туалета, что, конечно же, неприемлемо. Конечно, после этого настроения и желания нормально общаться не будет. В свою очередь мне стоило сначала решать все лично и уточнять все нюансы произошедшего», – приводит слова Имамова «Чемпионат»

Инцидент произошел в Казани на матче «Ак Барса» и «Металлурга» (1:3).

Алина Загитова – ведет шоу «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным.

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