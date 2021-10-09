Ученица академии Плющенко Софья Муравьева победила на седьмом этапе юниорского Гран-при в австрийском Линце. Второе место заняла американка Изабо Левито – она заработала 208,31 балла.
В сумме за короткую и произвольную программы Муравьева набрала 211,81 балла. Фигуристка исполнила два двойных акселя, тройной риттбергер, каскады тройной флип – двойной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов и сольный тройной лутц.
Бронзу завоевала еще одна воспитанница Евгения Плющенко, Анастасия Зинина (190,66). В произвольной программе Зинина дважды упала после попыток прыгнуть четверной тулуп. Фигуристка исполнила тройной риттбергер, двойной аксель и каскады тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц – двойной тулуп.
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- В произвольной программе Муравьева набрала 138,53 балла, Зинина – 120,89.
- Финал Гран-при среди юниоров пройдет с 9 по 12 декабря в японской Осаке.
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