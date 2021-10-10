Олимпийская чемпионка Алина Загитова написала пост в инстаграме, в котором подняла тему хейта в среде болельщиков фигурного катания.

«Сегодня о важном. О хейте. Я давно хотела написать этот пост, как-то поговорить об этом. Но тема такая тяжелая, что каждый раз думаешь – да ну… У популярности есть обратная сторона. С одной стороны я чувствую поддержку и любовь своих болельщиков, меня узнают, я с радостью фотографируюсь и даю автографы, и столько теплых слов от вас здесь – каждый день!

Это очень заряжает меня, и хочется быть с вами настоящей и лучше, чем я есть сегодня. Ощущение, что мы вместе проходим этот путь! Но… Есть и другая сторона. Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают.

Фигурное катание «Вышло недоразумение». Журналист извинился перед Загитовой 17 ЧАСОВ НАЗАД

Информацию иногда так перекручивают, что я даже думаю, что это наверное такая суперспособность у людей должна быть. Но в сети – нет ответственности, иногда даже нет лиц, нет подписи. Информация пересказывается и разносится со страшной скоростью. Что я хочу сказать. У любой ситуации две стороны. Каждый из нас – живой человек, который может и должен защищать свои личные границы. Я рада, что мое пространство здесь, с вами, свободно от этого. Спасибо вам большое за поддержку и любовь», – написала Загитова в инстаграме.

Алина Загитова является ведущей шоу «Ледниковый период».

В последний раз фигуристка принимала участие в соревнованиях в декабре 2019-го, а после взяла паузу.

Фигурное катание «Я вас засужу, у меня связи!» Загитова потребовала удалить ее фото ДЕНЬ НАЗАД