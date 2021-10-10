Василий Уткин рассказал, что он думает о конфликте олимпийской чемпионки Алины Загитовой с Рустамом Имамовым.

Журналист «Спорт-Экспресс» написал, что фигуристка в резкой форме потребовала удалить фотографии с ее изображением, сделанные на хоккейном матче между «Ак Барсом» и «Металлургом». Позже Имамов заявил, что его слова были неверно истолкованы, принес извинения и удалил все посты, связанные с этой историей, а Загитова написала в инстаграме о хейте и защите личных границ.

«Алина Загитова настолько красива, что ей совершенно не обязательно быть умной. Впрочем, она ведь еще и очень юна. Это и настораживает. Мы видели много случаев, когда успех в раннем возрасте дарит чувство, что уже все хорошо, больше ничего не надо. Алина, дорогая, никакой приватности, когда ты пришла на хоккей, нет. Это публичное мероприятие по определению. Сидишь на трибуне – можешь попасть в кадр. Бережешь приватность? Играй в мафию!», – написал Василий в телеграм-канале «Настоящий РадиоУткин»

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Загитова – ведущая шоу «Ледниковый период», в последний раз она принимала участие в соревнованиях в декабре 2019 года, после чего взяла паузу.

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