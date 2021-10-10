Российская фигуристка Камила Валиева победила на турнире Finlandia Trophy. Она получила от судей 174,31 балла за произвольную программу и 249,24 – по сумме прокатов. В произволке Валиева прыгнула три четверных: сольный четверной сальхов и два в каскадах: четверной тулуп – тройной тулуп и четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер. Камила пошла на тройной аксель, но упала.

Второй стала Елизавета Туктамышева (151,77). Девушка обошлась без четверных, но коронный тройной аксель прекрасно удался. Сумма Елизаветы – 233,30 Третье место заняла Алена Косторная (140,22), которая тоже приземлила тройной аксель, но нечетко. Это позволило ей набрать в итоге 218, 83.

Итоговая сумма баллов (249,24) Валиевой стала мировым рекордом. Предыдущий топовый результат, установленный Аленой Косторной в финале Гран-при сезона-2019/20, равнялся 247,59.

После короткой программы тройка выглядела так: Елизавета Туктамышева (Россия) – 81,52, Алена Косторная (Россия) – 78,61, Камила Валиева (Россия) – 74,93.

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