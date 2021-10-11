Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, рассказала, что в детстве мама спортсменки хотела отдать ее в военную школу.
«Я в детстве была немного хулиганкой. Меня из садика выгоняли, я убегала куда-то постоянно. Пыталась всячески привлечь к себе внимание. Один раз даже чуть под машину не попала. Поэтому мама действительно говорила, что отдаст меня в военную школу. Она, конечно, просто шутила, но я, в принципе, была не против туда пойти», – сказала Дэвис в интервью TeleSport.
- Диана Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным.
- В 2019 году дуэт отобрался в финал юниорского Гран-при.
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