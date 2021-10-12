Плющенко-тренер сдал позиции Этери Тутберидзе перед Олимпиадой в Пекине, когда к ней по разным причинам вернулись Алена Косторная и Александра Трусова, но сделал ставку на новый четырехлетний цикл, сосредоточившись на юниорах. И у него хорошо получается.

Несколько его учеников успешно прошли этапы юниорского Гран-при. В Японию на финал, который состоится 9-12 декабря, отобрались трое – Вероника Жилина, Софья Муравьева и Кирилл Сарновский – против двоих у Этери, по обыкновению хуже подготавливающей юношей. В ее активе только девушки-финалистки Софья Акатьева и Аделия Петросян.

«Для нашей команды тренеров было важно, чтобы все наши юниоры стояли на пьедестале и попадали в топ-3 на всех этапах мировой серии Гран-при! Мы с этой задачей справились! В копилке нашей команды: три золота, два серебра и две бронзы!», – написал Евгений, выразив благодарность тренерам академии.

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В «Ангелах» умеют ставить четверные прыжки. На победном этапе в Кошице в произвольной программе Жилина отметилась тремя квадами – сальховом и двумя тулупами, Муравьева и Анастасия Зинина активно пробуют четверной тулуп. Тем не менее, часть воспитанников от Плющенко уходит, и текучка есть. Рассмотрим причины.

Месторасположение академии

До декабря 2020 года тренировочная база «Ангелов Плющенко» располагалась на катке «Спорт Тайм» на улице Лобачевского в Москве. В настоящее время академия переехала в собственный спортивно-оздоровительный комплекс, находящийся аж в Московской области – Горках-10 Одинцовского района, что на 25-м километре Рублево-Успенского шоссе. Некоторые ученики живут в коттеджах на территории комплекса (у Трусовой и Косторной были собственные домики), но это доступно не всем. К примеру, многочасовые поездки к месту тренировок стали одной из причин ухода многообещающей 17-летней фигуристки Валерии Шульской, представляющей Оренбургскую область.

– Я не жила на территории тренировочной базы в Подмосковье, но занималась там на катке. Из-за этого мне приходилось ездить по два-три часа утром и столько же – вечером. Это было довольно тяжело и мешало тренировочному процессу.

– Это могло стать одной из причин ухода – то, что было просто неудобно так ездить?

– Да. Приходилось тратить много времени на дорогу.

С 2019 года в рамках реализации государственной программы «Спорт Москвы» строится еще одна база для «Ангелов Плющенко» на Проектируемом проезде № 634 в районе метро Юго-Западная. Если ее введут в эксплуатацию, эта причина оттока спортсменов должна решиться.

Артем Ковалев Фото: Getty Images

Выбор в пользу привычного тренера

Артем Ковалев, победитель короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Красноярске, весной 2021-го вместе с тренером Александром Волковым покинул академию Плющенко из-за того, что коуч решил начать собственный проект.

– Все произошло по обоюдному согласию сторон. Евгений Викторович очень сильно уговаривал нас, говорил, что все будет, как мы скажем, но мы с Волковым решили, что пойдем дальше своей дорогой. У нас нет никаких конфликтов. Александр Сергеевич открыл свою академию на катке «Арктика», это метро Новопеределкино. Это большой комплекс, четыре катка, бассейн, тренажерный зал и многое другое.

– То есть ты перешел из-за того, что тренер решил открыть свою школу?

– Однажды Александр Сергеевич спросил у меня: «Как ты смотришь на то, что мы будем тренироваться отдельно от Евгения Викторовича?». Я ответил: «Как вы скажете, так и будет». Александр Сергеевич – тренер, с которым я иду вместе до конца. Я об этом говорил уже давно. С тех пор ничего не поменялось.

Недостаток жесткой дисциплины

Штаб Этери Тутберидзе славится жесткой, чуть ли не палочной, дисциплиной. Поэтому некоторые ее ученики, приходящие к Плющенко, теряются и не могут полностью себя организовать, чтобы работать с полной отдачей. Конечно, отсутствие строгого контроля – вопрос не только к «Ангелам Плющенко». К примеру, Евгении Медведевой не подошла методика Брайана Орсера, который дал ей относительную свободу действий, но тем не менее, к причинам оттока фигуристов этот фактор стоит отнести, некоторых время от времени нужно «приводить в чувства». Вот что сказала Алена Косторная после возвращения к Тутберидзе:

– Последние полгода меня изменили – где-то сильно, в каких-то местах нет. Дисциплинированности у меня особо не прибавилось. Я стараюсь соответствовать образу взрослого спортсмена – осмысленно приходить на тренировки, четко ставить задачи, и тренеры мне в этом помогают. Иногда, бывает, меня одернут – Этери Георгиевна говорит, повнимательнее. Даниил Маркович Глейхенгауз тоже, и в чувства они привести могут. Они мне очень помогают.

Алена Косторная Фото: Getty Images

Отсутствие внимания к тренировкам со стороны Плющенко

Об этом рассказал еще один бывший ученик «Ангелов» Леонид Свириденко, который в настоящее время работает с экс-тренером академии – Сергеем Розановым. Перед началом сезона Свириденко выступил на контрольных прокатах сборной Чехии и заявил о возможности выступать под флагом этой страны.

– Когда я только приехал и все катались в Москве, Евгений Викторович непосредственно участвовал в тренировках. После переезда в Горки я стал отдельно работать в группе Сергея Александровича Розанова, а он мог приходить, смотреть, подсказывать, но не более того.

Хотя, конечно, в данном случае, в ряду причин ухода могло быть желание работать с конкретным тренером. Но это, возможно, следствие.

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