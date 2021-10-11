Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на ютьюб-канале Ляйсан Утяшевой рассказала о первой встрече с блогером Даней Милохиным, партнером по шоу «Ледниковый период», об отношениях с Этери Тутберидзе и желании отобраться на Олимпиаду, вспомнила о самой памятной медали и поделилась планами на будущее.

О первой пробе с тиктокером Даней Милохиным

«На первую пробу я ехала как на смертную казнь. Думала: Милохин, тиктокер, какое фигурное катание… Приехала я в этот несчастный авиапарк, в котором были пробы. Там Даня уже сидел, ждал. И я как-то сразу же успокоилась, потому что он такой: «А? Что делать?» Круглые большие голубые глаза смотрят тебе в душу. «Давай, научи меня кататься. Я готов, да, я все понял». И как-то он все настолько быстро схватывает, оказался намного сильнее, чем кажется. Он такой худенький и, казалось бы, хиленький, а на самом деле там силы-то достаточно. Довольно быстро встал на коньки. Он занимался хоккеем – есть опыт и понимание, как держаться на маленьких лезвиях на льду».

Фигурное катание Милохин сообщил, что Медведева не любит Загитову 05/10/2021 В 18:02

Об отношениях с Этери Тутберидзе

«Сейчас хорошие. То, что происходило после Олимпиады, не стоит вскрывать, потому что массы не знают. Это все равно личные дела. Авторитетно заявляю, что сейчас все в порядке: общаемся, видимся, разговариваем нормально».

О диете и шоколадках

«Перед ЧМ у меня всегда в завтрак входил чай и либо гречка, обязательно какие-то углеводы. В обед между тренировками не так много времени, пара часов, чтобы переварить: котлетки, супчик. Ужина в основном не было – либо салат, либо фрукт. А перед Олимпиадой – я даже рассказывать не буду. Перед тренировкой шоколадка – это святое, с сахарочком».

О программе обучения в Московском государственном университете и желании делать шоу, как Авербух

«Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Короче говоря, продюсер. Пошла туда исключительно за знаниями, мне действительно интересно, как все устроено изнутри. Между прочим, сдала вступительный тест по английскому – попала в сильнейшую группу. Не могу похвастаться, что все сделала без ошибок. Так еще вышло, что у меня английский язык – разговорный: не учила правила, я разговариваю со сленгом. Как говорится, на кастрированном английском – он неполноценный. Я хочу понять – это то ли, чего я хочу? Я люблю создавать, мне интересно делать программы, создавать образы. Иногда слышишь музыку, тебя парализует – и такой: «Ааа, надо с этим что-то сделать».

Евгения Медведева Фото: Getty Images

О самой символичной медали

«В мой первый юниорский сезон у меня была очень сильная травма бедра – было очень тяжело, очень больно. Но поскольку я только врывалась в международные соревнования, было нужно себя проявить. С этой травмой выступала на ЮЧМ и заняла там третье место. Для меня это было прям плохо, потому что я входила в сезон фаворитом, и потом случилась травма. На тот момент была очень недовольна собой, тренеры были недовольны. Сквозь года смотрю и думаю: это было сильно. Это очень символичная медаль».

О кумире в фигурном катании

«Не сотвори себе кумира. Были люди, на которых я равнялась. Учиться, повторять как мартышка – чтобы улучшиться, но в итоге создать свой стиль. Это очень важно. Это не когда люди на тебя смотрят: о, катаешься прям как Слуцкая! А вот: Женя Медведева катается… И то, и то хорошо, но для меня важно, чтобы именно мои силуэт, технику, прыжки, скольжения узнавали без моего лица».

О приостановке карьеры и Олимпиаде

«На этот сезон я решила: не стоит даже пытаться. Потому что в тысячемиллионный раз говорить про травмы не хочется, но главную роль играют они. По опыту других людей, сколько я видела на своем веку, которые у меня на глазах заканчивали. Когда они заявляли об этом, был вселенский траур – наверное, у людей идет большое разделение: я заканчиваю – и все провожают как будто на похоронах. И начинается: ой, она ушла от нас – как будто я из жизни ухожу. На Олимпиаде меня если ждать, то в роли посла российской сборной, как в я была в Токио, хоть туда и не поехала. На Китай моя должность остается».

Евгения Медведева Фото: Getty Images

О любимом виде спорта после фигурного катания

«Художественная гимнастика. Из художественной гимнастики я знаю только Дину Аверину, лично общалась. Но у меня много друзей и знакомых выступали в спортивной гимнастике, и мое сердце было там. Я смотрела, тряслась. Мы с некоторыми ребятами оканчивали одну школу, поэтому на многих мероприятиях нашей школы мы пересекались, начали общаться, подружились».

О том, какой видит себя через 10 лет

«Я не вижу себя одной. Одна я точно не буду. Дети, не дети – не знаю. В плане карьеры – надеюсь, что это будет что-то креативное, возможно, спокойное. Или относительно спорта спокойное. Прибыльное и связанное с фигурным катанием».

Фигурное катание «Провинился». Медведева отвесила Милохину пощечину на тренировке 03/10/2021 В 13:01