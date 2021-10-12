Ведущий «Ледникового периода» олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал победу Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy.

Итоговая сумма баллов (249,24) ученицы Этери Тутберидзе стала мировым рекордом. Также фигуристка обновила достижение по баллам в произвольной программе.

– Мировые рекорды Камилы точно не предел этого сезона?, – спросили у Ягудина в инстасторис.

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– Мировые рекорды никому не нужны! Это пустое место! Нужны медали. Желательно – олимпийские», – ответил чемпион Солт-Лейк-Сити.

Российские фигуристки заняли первые три места на Finlandia Trophy.

Первой стала Камила Валиева, второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третья – Алена Косторная.

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