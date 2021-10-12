Американский фигурист Адам Риппон рассказал, как правительство России подтолкнуло его к совершению каминг-аута в 2014 году.

«Накануне Олимпийских игр в Сочи Россия приняла новый закон о борьбе с пропагандой гомосексуализма. Я впервые почувствовал, что мне оказана большая честь, так как существует закон, направленный непосредственно против меня из-за явления, которое я не мог контролировать. Я чувствовал, что должен что-то сказать, но в Олимпийском комитете США нам порекомендовали: вы можете высказываться, однако, как только вы прибудете в Россию, мы не сможем вам ничем помочь в случае чего-либо.

Я никогда не входил в олимпийскую сборную, и, когда я оказался близок к этому, я просто подумал: «Господи, как бы я хотел кое-что сказать». В период после Игр 2014 года я подумал: «Знаете, я собираюсь сделать все, что я хотел сделать в своей карьере, и мне будет плевать. Я просто скажу то, что имеет для меня значение». Поэтому я решил обратиться в Федерацию фигурного катания США, чтобы дать им интервью. Они всегда поддерживали меня, поэтому я чувствовал себя очень комфортно, делая это. Статья вышла где-то месяц спустя. Я получил много хороших сообщений. Это осталось вне поля зрения. Это произошло до того, как я завоевал свой титул на национальном чемпионате и до моего первого в карьере обора на Олимпиаду, поэтому я не был очень заметным в спортивном мире. Это просто было что-то очень личное для меня», – цитирует Риппона ESPN

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Риппон стал бронзовым призером Олимпиады в командных соревнованиях в Пхёнчхане. В 2018 году фигурист объявил о завершении спортивной карьеры.

Запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений регулируется статьей 6.21 КоАП России.

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