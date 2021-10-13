Стал известен новые образы фигуристки Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина на шоу «Ледниковый период».

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию предстанет в роли популярной героини комиксов и киновселенной DC – Харли Квинн. Ее партнер по шоу Дани Милохина выступит в образе Джокера.

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Образ Медведевой и Милохина оценила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Мне кажется, что безбашенностью нельзя управлять. Потому что если ты ей управляешь, это уже башенность. Вот так он безбашенно катается, нам это нравится. Это неожиданно. Они катаются, у них номера неожиданные, актерская работа неожиданная.

Когда мы могли Женю такую видеть, вы представьте себе. Ну просто никогда. И это очень здорово, что она с этим парнем чудесным, товарищем Даней, делает, совсем другая… И мы ее любим за это. И тебя, Даня, тоже любим. Давайте дальше безбашенно!» – приводит слова Тарасовой Sport24

Медведева и Милохин предстанут в образах Харли Квинн и Джокера в третьем выпуске «Ледникового периода».

Эфир шоу состоится в субботу, 16 октября.

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