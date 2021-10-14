Олимпийский сезон стартовал, и чуть больше чем через два месяца в Санкт-Петербурге решится судьба путевок в Пекин. Но главная тема русской фигурки прямо сейчас – не мировые рекорды Камилы Валиевой и очередной ренессанс Елизаветы Туктамышевой, а все те же – героини Пхёнчхана-2018 Алина Загитова и Евгения Медведева.

Обе не выходили на соревновательный лед с декабря 2019-го, но медиа и болельщики по-прежнему сталкивают их лбами, а противостояние фанатов с каждым днем становится жарче. Даже не фанатов – если бы каждый поддерживал свою фигуристку, проблем бы не было. Но многие поклонники Алины сосредоточились на хейте Жени и наоборот.

За что вообще так ненавидеть девушек? Никто не запрещает их не любить, но действительно здоровая критика в адрес обеих – редкость. Чаще фигуристки сталкиваются с неадекватными комментариями.

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Медведеву не любят за откровенность

Основа неприятия к Медведевой – отъезд из «Хрустального» в Канаду к Брайану Орсеру. Переход сопровождался не самым идеальным информационным фоном: по возвращении с Олимпиады Евгения заверяла, что продолжит работу с Этери Тутберидзе. Но затем случилась неприятная история с неотвеченными смс на Первом канале и не подаренный букет, ставший грандиозным мемом.

Евгения Медведева, Этери Тутберидзе, Алина Загитова, Олимпийские игры-2018 Фото: Getty Images

Медведевой предъявляют за чрезмерную открытость в интервью – она часто говорит то, что думает, и бесит противоположный лагерь. В Канаде Женя восторженно рассказывала, как ей нравятся методики тренировок, как много она узнала нового от Орсера и Трейси Уилсон и как сильно любит окружение из Торонто.

«Мой дом теперь там, где моя работа и моя команда», – выдала Евгения летом 2018-го и дала хейтерам повод уличить себя в нелюбви к России, за которую продолжает выступать. Критиков интересовало, на какие деньги фигуристка проживает в Канаде, кто платит Орсеру за тренировки и лед.

Вероятно, Жене действительно стоило активнее заниматься медиа-имиджем, потому что ее слова часто выглядят даже не необдуманными, а противоречащими тем, которые она произносила некоторое время назад. Не прибавила плюсов к карме странная поездка в Японию в разгар пандемии коронавируса. Но, кажется, Медведева все прекрасно понимает и принимает. И в этом ее сила.

«Скажу очень неприятную, противную вещь. Меня не трогай – не пахну», – метко и дерзко высказалась фигуристка в разгар жаркой (и совместной с Загитовой) пресс-конференции после командного Кубка Первого канала.

Но летом 2021-го Женю все-таки бомбануло – она жестко высказалась о людях, которые называли ее предательницей родины.

«Я никогда не понимала, какое право они имеют так говорить. Люди должны расплачиваться за такие слова, должна быть уголовная ответственность за это. Если у тебя поворачивается язык говорить такое – значит, у тебя должен повернуться мозг, чтобы отвечать за свои слова», – заявила Евгения.

В идеальности Загитовой видят фальшь

Алина – совсем другая история и диаметрально противоположный образ. После приостановки спортивной карьеры имиджмейкеры не стали ничего придумывать и оставили фигуристку скромной, милой и где-то даже застенчивой девушкой. К ее интервью было не придраться – она интеллигентно уходила от провокационных вопросов и выстояла даже перед напором Дмитрия Губерниева. Загитова не говорила ни про кого плохо и всегда благодарила людей вокруг.

«У Алины очень грамотно выстроен медийный образ – это работа не одного месяца и не одной составляющей. Она, скажем так, раздражает меньшую аудиторию, чем Евгения Медведева, и большую привлекает», – идеально описала различия доктор филологических наук Елена Малышева.

Но Загитова изначально не нравилась тем, кто болел в Пхёнчхане за Медведеву, и хейтеры (речь не идет о настоящих болельщиках Евгении) подхватили постолимпийскую повестку русских медиа. Победа Алины настолько озадачила высшие умы русской фигурки, что в течение как минимум года ее золото принижали, рассматривая под микроскопом.

Алина Загитова Фото: Getty Images

«Папаша, вы не обижайтесь, но многие из нас больше любили Женю», – заявила Татьяна Тарасова Ильназу Загитову в эфире федерального канала. «На Олимпиаде все спортсмены, конечно, болели за Медведеву. За Алину никто не болел. Она была юниоркой, которая только пришла во взрослое катание», – высказался двукратный чемпион Сочи Максим Траньков. А Тутберидзе до отъезда Медведевой в Канаду называла обеих девчонок золотыми.

В бессильных попытках доказать, что победить на Играх должна была Евгения, нелюбители критиковали каждый наряд Загитовой на первом «Ледниковом периоде», привязывались к каждой ее фразе в качестве ведущей (Алина заслуживала за это критики – но не хейта) и разносили за якобы лишний вес, хотя логично, что для выступлений в шоу не нужна боевая форма.

Новый повод вспыхнул в октябре 2021-го из-за публикации журналиста Рустама Имамова, который сперва в личном телеграм-канале рассказал нелицеприятную историю о Загитовой с хоккейного матча в Казани, а потом извинился перед Алиной и взял слова назад.

«Наша чемпионка заметила съемку и после игры сама подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Требовала удалить все видеозаписи, спрашивала о целях съемки, уточняла, кто конкретно снимал, что и когда. Алина вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза «Я вас засужу, у меня такие связи!» была уместна в этой истории?» – написал Имамов.

После его слов, еще до опровержения, Загитовой быстро припомнили дружбу с семьей миллиардера Ротенберга и агитацию подписчиков в инстаграме прийти на голосование по поводу поправок в Конституцию. Как и Медведева летом, Алина тоже не выдержала и разразилась в адрес хейтеров.

«Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают. Информацию иногда так перекручивают, что я даже думаю, что это, наверное, такая суперспособность у людей должна быть. Но в сети – нет ответственности, иногда даже нет лиц, нет подписи», – написала олимпийская чемпионка.

Но ни Имамов в посте с извинениями, ни сама Загитова не опровергли того, что на хоккее она действительно подходила к представителям пресс-центра с претензиями. Конфликт сгладили, но ситуация осталась, и все стороны трактуют ее по-разному. А хейтеры порадовались, что идеальный образ олимпийской чемпионки дал трещину – и никто не будет разбираться, как все было.

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