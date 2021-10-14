Тиктокер Даня Милохин рассказал об отношении к тому, что им с Евгенией Медведевой приписывают роман в социальных сетях.

«А как к этому относиться? Меня ни капельки это не бесит, понятно, почему это происходит. Это мило, мы присылаем друг другу видосики, которые дети монтируют для нас. Я присылаю ей, а она мне. Говорит: «Смотри, как красиво». Нас рисуют, этим мы тоже делимся. Это интересненько, а если они перестанут, будет скучно», – приводит слова Милохина WMJ.ru

Медведева и Милохин выбрали образы Харли Квинн и Джокера для третьего выпуска «Ледникового периода».

Эфир шоу состоится 16 октября.

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