Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова спела в дуэте с певицей IVKA.

Презентация клипа на песню «Сталь» состоялась 11 октября.

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«В понедельник был очень волнительный день… Прошла презентация нашего с IVKA клипа «Сталь». Такого волнения я давно не испытывала, это был взрыв эмоций. Все эмоции остались в том дне, я даже не знаю, что писать. Просто послушайте песню и посмотрите клип, я надеюсь, каждому из вас откликнется та история, которую мы попытались донести. «А ты смотри, как закаляется моя сталь, закрываю глаза и восстаю из пепла», – написала Сотникова в инстаграме.

Сотникова – первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в личном зачете.

Аделина уже в 13 лет исполняла два чрезвычайно сложных каскада в одной программе: тройной лутц – тройной риттбергер и тройной сальхов – тройной риттбергер.

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