Американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг, выступающая в паре с Брайаном Джонсоном, избежала дисквалификации за положительную допинг-пробу, сданную в январе 2020 года.

Спортсменку подозревали в нарушении антидопинговых правил после того, как во время чемпионата США в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество – 4-хлорфеноксиуксусная кислота (4-CPA), метаболит меклофеноксата, который является запрещенным стимулятором.

Расследование длилось 8 месяцев, на время разбирательств Калаланг и Джонсон были отстранены от соревнований и пропустили чемпионат мира в Стокгольме. В результате спортсменке удалось доказать, что вещество попало в ее организм через косметику, которую она использовала перед выходом на лед, сообщает AP

Фигурное катание «А ты смотри, как закаляется моя сталь». Сотникова выпустила клип ВЧЕРА В 08:41

Первым турниром пары после возвращения стал Finlandia Trophy.

В финском Эспоо Калаланг и Джонсон заняли четвертое место.

Фигурное катание Милохин прокомментировал слухи о романе с Медведевой ВЧЕРА В 08:52