Американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг, выступающая в паре с Брайаном Джонсоном, избежала дисквалификации за положительную допинг-пробу, сданную в январе 2020 года.
Спортсменку подозревали в нарушении антидопинговых правил после того, как во время чемпионата США в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество – 4-хлорфеноксиуксусная кислота (4-CPA), метаболит меклофеноксата, который является запрещенным стимулятором.
Расследование длилось 8 месяцев, на время разбирательств Калаланг и Джонсон были отстранены от соревнований и пропустили чемпионат мира в Стокгольме. В результате спортсменке удалось доказать, что вещество попало в ее организм через косметику, которую она использовала перед выходом на лед, сообщает AP.
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- Первым турниром пары после возвращения стал Finlandia Trophy.
- В финском Эспоо Калаланг и Джонсон заняли четвертое место.
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