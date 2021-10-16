Серебряный призер Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Александр Энберт прокомментировал намек тиктокера Дани Милохина о том, что Евгения Медведева не любит Алину Загитову. Он заверил, что никакой серьезной вражды между фигуристками просто не может быть.

«Как может быть какая-то глобальная вражда между девушками? Нет никакой глобальной вражды, мы все общаемся: с Алиной общаемся, встречаемся и рассказываем ей о нашей программе, с Женей общаемся хорошо, когда катаемся. Это все ерунда, это все надумано людьми вокруг. Может, им так кажется, но это была просто смешная шутка от Дани, и я ее оценил», – приводит слова Энберта «Газета.ru»

Александр Энберт – бронзовый призер чемпионатов мира и Европы в паре с Натальей Забияко.

Он был партнером Евгении Медведевой в спектакле «Анна Каренина», второй год участвует в шоу «Ледниковый период».

Фигурное катание Милохин прокомментировал слухи о романе с Медведевой 14/10/2021 В 08:52

Фигурное катание Дерзость против идеальности. За что хейтят Медведеву и Загитову 14/10/2021 В 08:00