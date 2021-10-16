Олимпийский чемпион Алексей Ягудин разместил на странице в инстаграме видео, где вместе с Алиной Загитовой пригласил присоединиться к просмотру нового выпуска «Ледникового периода».

В подписи к посту Ягудин предложил фанатам Евгении Медведевой покинуть его страницу, отметив всех участников телепроекта, включая партнера Медведевой Даню Милохина, но кроме самой Евгении.

«Погнали... Ледниковый период. С нереальной красоткой Алиной Загитовой приглашаем вас к просмотру серии. И прошу медвеботов покинуть страницу, спасибо», – высказался Ягудин, пририсовав подмигивающий смайлик.

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Загитова и Ягудин в этом сезоне – ведущие «Ледникового периода».

Загитова выиграла все титулы, существующие в личном зачете по фигурному катанию.

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