Олимпийский чемпион Алексей Ягудин разместил на странице в инстаграме видео, где вместе с Алиной Загитовой пригласил присоединиться к просмотру нового выпуска «Ледникового периода».
В подписи к посту Ягудин предложил фанатам Евгении Медведевой покинуть его страницу, отметив всех участников телепроекта, включая партнера Медведевой Даню Милохина, но кроме самой Евгении.
«Погнали... Ледниковый период. С нереальной красоткой Алиной Загитовой приглашаем вас к просмотру серии. И прошу медвеботов покинуть страницу, спасибо», – высказался Ягудин, пририсовав подмигивающий смайлик.
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- Загитова и Ягудин в этом сезоне – ведущие «Ледникового периода».
- Загитова выиграла все титулы, существующие в личном зачете по фигурному катанию.
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