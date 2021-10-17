Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и ее партнер по «Ледниковому периоду» тиктокер Даня Милохин после третьего выпуска получили шипперское прозвище от поклонников – но очень уж странное и не совсем благозвучное для русского языка. Соединив фамилии ребят, их болельщики получили слово «медвелохины» – и вывели его в тренды твиттера.

#медвелохинылучшие – под этим хэштегом в соцсетях горячо поддерживают Женю и Даню. Темой третьего выпуска «Ледникового периода» были кинофильмы, Медведева и Милохин предстали в образах Харли Квинн и Джокера из киновселенной DC. Они получили максимальный балл за прокат и идут на текущем пятом месте в общем зачете. Но номер уж очень понравился зрителям, собрав 450 тысяч просмотров на ютьюбе за 17 часов.

«В России мы называем такое секс и никак иначе, извините уж», – написала девушка под ником plumbum хД.

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«Как он на нее смотрит-то».

«Какие же мощные хорни вайбы, РЕБЯТА», – юзеры твиттера не скрывают эмоций и пользуются капсом.

«Самая яркая и безбашенная пара этого «ЛП». Я не могла представить, что такой тандем будет существовать, но как же я рада, что он есть, ведь их взаимодействия очень греют душу», – есть и более многословные комментарии.

«Вот серьезно, я не хотела Даню Жене в партнеры, но переобулась и приняла его в семью», – Милохин окончательно стал своим для фанов Медведевой.

Медведева и Милохин действительно заметно улучшились после первого выпуска, где партнер уронил фигуристку во время сложной поддержки. По уровню медийности они наверняка поспорят с прошлогодним успехом присутствия в «Ледниковом периоде» Ольги Бузовой.

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